L’Italien a remporté son vingtième succès avec Quick-Step.

L’hiver n’a décidément pas entravé l’appétit d’Elia Viviani. Le coureur Deceuninck - Quick-Step s’est déjà adjugé, avec la Cadel Evans Great Ocean Road Race, un deuxième succès en 2019.

Pourtant la victoire n’était pas forcément promise aux sprinteurs sur le difficile parcours tracé autour de Geelong, où les coureurs devaient escalader à quatre reprises la difficile ascension de Challambra Crescent (1,2 kilomètre à 8,4 %). Mais la formation Deceuninck - Quick-Step, déjà parfaitement organisée, veillait au grain. "Nous étions vraiment engagés aujourd’hui. Nous avions un plan et le suivions en conséquence. Je savais que certains voulaient me lâcher en imposant un tempo dur dans les montées. Mais nous avons agi de manière intelligente et nous sommes revenus à chaque fois grâce à la meilleure équipe du monde, qui a travaillé sans relâche et m’a parfaitement emmené", témoignait le sprinteur italien après l’arrivée.

(...)