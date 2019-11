Le tribunal correctionnel de Liège a acquitté Alexandre Vinokourov et Alexandr Kolobnev. Les coureurs étaient soupçonnés de s’être arrangés dans la finale de Liège-Bastogne-Liège en 2010.

L’auditorat avait requis 100 000 € d’amende à l’encontre de Vinokourov, 50 000 € pour Kolobnev et la confiscation des 150 000 € de la corruption supposée. Les deux hommes risquaient aussi une peine de 6 mois de prison. Échappés dans la finale de la Doyenne, les deux coureurs ont poursuivi de concert jusqu’à Ans, où le Kazakh a devancé facilement le Russe et remporté la course. Le tribunal a relevé que les images de l’arrivée ne démontrent pas que la course aurait été truquée. Des e-mails compromettants ont cependant été publiés.

(...)