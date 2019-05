Avec sa réussite au Record de l’Heure, Victor Campenaerts a changé de statut dans le peloton. Et le Belge l’a directement senti quand il a retrouvé ses collègues, sur le récent Tour de Romandie. "J’ai remarqué que je peux me placer plus facilement dans le peloton", commente le coureur de Lotto-Soudal. "Et j’espère que ce sera encore le cas sur ce Tour d’Italie, car cela rend la course un peu plus facile !"

