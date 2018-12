Cela a été le festival des gueules noires. Dans les quatre épreuves de cette manche de la Coupe du monde de Namur, plusieurs visages étaient méconnaissables, à l’arrivée. Les dents blanches que laissaient apparaître les vainqueurs dans un large sourire contrastaient avec les joues sombres, maculées de boue, comme les maillots, vélos, et corps.

Si les épreuves boueuses sont toujours difficiles, cela a été encore plus le cas dans la capitale wallonne, dont le relief a fait souffrir les organismes. Dans un tel contexte, les plus forts ont émergé. Et les trois meilleurs de la saison ont fini aux trois premières places. Avec une nouvelle énorme domination de Mathieu Van der Poel.

Qui a rapidement tué tout suspense, comme il en a l’habitude.

(...)