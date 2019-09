Le poing rageur et tout sourire, c’est comme cela que Greg Van Avermaet a célébré sa victoire sur le GP Montréal à l’issue d’une course excitante. Le coureur de la formation CCC s’est imposé au sprint devant Diego Ulissi et Ivan Garcia.

"C’est une arrivée qui me convient avec le sprint en faux plat montant vers la ligne. C’est vraiment une course où il faut résister et attendre le sprint", a expliqué le champion olympique.

(...)