Comme il l’a démontré lors des classiques printannières avec Mathieu Van der Poel, Wout Van Aert a encore une fois prouvé que le cyclocross est plus que jamais une bonne école. Après avoir terminé troisième lors de la 1re étape à Jussac, et deuxième deux jours plus tard à Riom, seulement battu au sprint par Sam Bennett, Wout Van Aert s’est imposé en surclassement sur le contre-la-montre du Critérium du Dauphiné, long de 26 kilomètres autour de Roanne.

(...)