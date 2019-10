Wout Van Aert est toujours en revalidation après sa lourde chute subie le 19 juillet dernier lors de la treizième étape contre-la-montre du Tour de France. Victime d’une plaie profonde à la cuisse, le triple champion du monde de cyclocross avait été opéré dans la foulée à Pau. Mais le coureur Jumbo-Visma avait dû repasser sur le billard cinq jours plus tard en Belgique à cause d’un tendon déchiré que les chirurgiens français avaient oublié de rattacher. "Si j’avais attendu une semaine de plus, ma jambe n’aurait pas pu être sauvée. Et il n’y avait tout simplement plus de sport de haut niveau", a récemment avancé Wout Van Aert au magazine Humo.

