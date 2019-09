Samedi soir, dans l’intimité de l’une des salles de réunion de l’hôtel Fairfield Manor de York, le coach national Rik Verbrugghe et les huit coureurs de la sélection belge ont défini les derniers contours de l’opération Harrogate. Les grandes lignes d’un plan de bataille qui a pour ambition de porter un Belge sur la plus haute marche du podium mondial sept ans après le dernier sacre de l’un des nôtres dans la course arc-en-ciel (Philippe Gilbert à Valkenburg en 2012).

(...)