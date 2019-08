CyclismeCommentaire Un contrat hors normes pour un talent hors normes: Lefevere se donne le temps d'amener Evenepoel au sommet Nicolas Christiaens

Il y a sept mois, Remco Evenepoel n'avait pas encore posé ses roues dans le peloton élites. Ce vendredi, il a paraphé son deuxième contrat professionnel et celui-ci ressemble à s'y méprendre à un énorme projet sur le long terme.



Meilleur jeune du Tour de San Juan pour sa première apparition chez les pros, performant avant de chuter à l'UAE Tour, offensif à Nokere pour sa première course belge, placé (4e) au général final du Tour de Turquie, sa deuxième course World Tour, victorieux en solitaire mais pour le compte de l'équipe lors des Hammer Series, vainqueur d'une étape et du classement général sur le Tour de Belgique, troisième des championnats de Belgique du contre-la-montre, vainqueur d'une étape difficile de l'Adriatica Ionica Race et, surtout, vainqueur de la Clasica San Sebastian puis du championnat d'Europe du contre-la-montre en moins d'une semaine. Là où on pensait que Remco Evenepoel allait bénéficier d'un programme très allégé pour se faire la main au cours d'une première saison placée sous le signe de la post-formation, il n'en fut rien.



(...)