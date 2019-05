Egan Bernal, le vainqueur de Paris-Nice, devait se présenter au départ de Bologne dans la peau d’un des principaux favoris de cette 102e édition. Son forfait de dernière minute, à cause d’une fracture de la clavicule survenue à l’entraînement, aurait pu être considéré comme un coup dur pour les organisateurs de la course italienne. Mais même si l’absence du Colombien d’Ineos rend la course au podium un peu plus ouverte, elle n’édulcore pas pour autant le combat des chefs qui s’annonce pour le gain du maillot rose.

Grâce à un parcours sans doute un peu plus équilibré que celui du Tour de France, les organisateurs du Tour d’Italie ont réussi à attirer ce qui se fait de mieux comme coureurs de courses par étapes au monde, à l’exception bien sûr de Chris Froome et de Geraint Thomas, qui ont préféré reporter leurs ambitions sur la Grande Boucle. La forte présence de contre-la-montre sur les routes italiennes devrait forcément avantager Primoz Roglic et Tom Dumoulin, les deux favoris les plus fréquemment cités. Mais ces deux principaux prétendants seraient bien inspirés de se méfier du coup de pédale dévastateur de Simon Yates en montagne ou de l’inébranlable panache de Vincenzo Nibali. Avec un tel casting, le Giro a les moyens d’offrir un spectacle aussi exceptionnel que celui proposé en 2018.

(...)