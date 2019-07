Pendant toute leur carrière, Eddy Merckx et Walter Godefroot furent des adversaires, mais des rivaux qui se respectaient et sont devenus des amis. Le Gantois a pourtant, comme tous ceux qui roulèrent à cette époque, souffert de la présence du Cannibale dans les pelotons.

"En fait, on ne se rendait pas compte vraiment de son exceptionnel palmarès, ce n’est qu’après avoir arrêté que j’ai compris combien il avait été extraordinaire, dit-il. On roulait contre lui et il gagnait souvent (il sourit). Eddy était supérieur, presqu’à chaque fois. Je ne faisais pas de fixation, cependant, et je ne me glorifiais pas, contrairement à Roger De Vlaeminck, par exemple, quand je le battais. Combien de fois me suis-je retrouvé derrière lui, dans un petit groupe en poursuite ? On roulait, on roulait, on roulait et son avantage augmentait quand même…"

Walter Godefroot, qui fête précisément ce mardi son 76e anniversaire, a deux ans de plus que Merckx. Leurs premières confrontations datent de 1963, chez les amateurs, et plus encore en 1964. Les deux jeunes gens étaient par exemple au Mondial de Sallanches, gagné par Merckx, puis du voyage aux Jeux olympiques de Tokyo où le Flandrien a conquis la médaille de bronze.

