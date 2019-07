Elia Viviani est un garçon affable et l’on peut être certain que son départ laissera des regrets au sein de l’équipe Deceuninck - Quick-Step. L’ancien champion d’Italie, c’est un secret de polichinelle, rejoindra à partir du 1er janvier 2020 la formation Cofidis où il emmènera avec lui son équipier et compatriote Fabio Sabatini.