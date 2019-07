Tour de France Van Avermaet maillot à pois, le chrono pour Van Aert et Benoot dans le Top 10: le Tour de France rêvé pour nos Belges Quentin Finné

À quatre jours du Grand Départ du Tour de France samedi à Bruxelles, une poussée de fièvre jaune a déjà envahi une bonne partie du public belge.

Entre passion, émotion et espoirs, et parce que la Grande Boucle est une formidable fable dont on aimerait déjà écrire certaines lignes ou parfois corriger l’un ou l’autre passage, nous avons rêvé un Tour en noir-jaune-rouge. De douces chimères qui pourraient devenir réalité !(...)