La composition de l’échappée de trente-trois coureurs qui s’est dégagée mercredi après un peu plus d’une heure de course parcourue à la moyenne supersonique de 51 km/h (!) en dit long sur la nature d’une dix-septième étape qui constituait sans doute la dernière opportunité, pour de nombreux coureurs, d’espérer lever les bras sur ce Tour.

C’est qu’entre les trois prochaines journées alpestres et le traditionnel emballage final sur les Champs-Élysées, ce sera chasse gardée pour les grimpeurs et les sprinters d’ici à dimanche soir et au clap de fin de cette Grande Boucle.

Conscient de la donne , (...)