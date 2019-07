Les voitures et les motards attendent au pied de l’hôtel. Les photographes sont là et shootent. Ce ne sont pourtant pas Sagan, Thomas ou une autre star du Tour mais une bande de journalistes et influenceurs (notamment le fils de l’ex-champion italien Francesco Moser) invités par Tissot à découvrir le contre-la-montre par équipes à peine trois heures avant de lâcher les premiers coureurs. L’occasion de se prendre pour une star du cyclisme le temps d’un petit tour de 27 kilomètres.

(...)