La denière étape, raccourcie, n’a pas livré la bagarre attendue pour le podium.

Ces trois dernières étapes dans les Alpes auraient dû être la cerise sur le gâteau d’un Tour de France passionnant. Mais la météo capricieuse en cette fin de mois de juillet en a décidé autrement. À Valloire, au soir du premier volet de ce tripytque alpestre, les six premiers du classement général, toujours emmené par Julian Alaphilippe, se tenaient en 2 minutes 14. Tout était encore ouvert, et il restait encore deux étapes, très courtes et très rythmées pour nous livrer une grande bagarre et le verdict final.(...)