Battu au sprint, le Gantois a réalisé la course presque parfaite.

Les attaquants ont à nouveau reçu un bon de sortie ce dimanche entre Saint-Étienne et Brioude, le peloton ayant décidé de s’octroyer une journée de repos. Et 24 heures après le numéro de Thomas De Gendt, Lotto Soudal a bien failli remettre ça dans la deuxième étape du Massif Central. Mais Tiesj Benoot a buté sur un Daryl Impey, beaucoup plus rapide que lui dans la dernière ligne droite. Pourtant, la course du Gantois avait été quasi parfaite. Il n’a pas gaspillé trop d’énergie dans l’échappée de 15 coureurs qui s’est dégagée en début de course et il a tout tenté dans la dernière difficulté. Mais son manque de vélocité lui a encore joué des tours pour l’empêcher de remporter une belle victoire aujourd’hui. (...)