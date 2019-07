Depuis la Grand-Place de Bruxelles, la route est longue jusqu’au Champs-Élysées, que les rescapés parmi les 176 concurrents du 106e Tour de France, atteindront le dimanche 28 juillet.

Au départ, l’indécision plane au moment de désigner l’un ou l’autre grand favori de la course au maillot jaune, même si Geraint Thomas, le vainqueur sortant, seul des quatre premiers du dernier Tour présent, et son jeune équipier Egan Bernal semblent les mieux armés pour prolonger la série victorieuse de leur formation. Voici le choix, forcément subjectif, de ceux qui entrent en lice pour la conquête d’un maillot jaune qui sera doublement symbolique en cette année de centenaire de sa création et du cinquantenaire du premier succès d’Eddy Merckx.

