Tour de France Quatre étapes magnifiques, trois victoires belges Nicolas Christiaens

Dylan Teuns, Thomas De Gendt et Wout Van Aert ont tous gagné avec la manière, et ont choisi des étapes dont on se souviendra!



Quel régal, ce début de Tour. Dix jours de course, sur 21, sont déjà derrière nous. Mais la haute montagne n'arrivera que jeudi (Bagnères-de-Bigorre) et, surtout, samedi (arrivée en haut du Tourmalet). Au vu du classement général actuel, on peut s'attendre à voir les Ineos prendre le pouvoir dans les Pyrénées et dérouler jusque Paris. C'est en tout cas le scénario le plus probable puisque Thibaut Pinot, l'adversaire le plus menaçant de Thomas et Bernal, vient de lâcher 1'40".



Avant de, peut-être, sombrer dans un Tour entièrement cadenassé, prenons le temps de nous réjouir d'une première semaine bien plus sexy que d'habitude.



(...)