Football : il est supporter du Paris Saint-Germain

Grand fan du Paris Saint-Germain, Thibaut Pinot est un habitué du Parc des Princes lors de la période hivernale. Celui qui dit s’identifier "davantage à Edinson Cavani qu’à Neymar" enfile alors un maillot du club de la capitale floqué à son nom pour aller goûter à une ambiance qu’il adore. Le Franc-Comtois n’aime pas le foot que devant la télévision ou son ordinateur (lorsqu’il est en déplacement en course à l’étranger, il parvient toujours à se débrouiller pour suivre les rencontres du PSG via un streaming) puisqu’il enfile également les crampons lors de sa coupure de fin de saison. Il a ainsi créé une équipe avec d’autres cyclistes et amis rencontrés dans son club formateur du CC Etpues comme Arthur Vichot (aujourd’hui chez Vital Concept). Amoureux de l’attaque sur le vélo, Pinot l’est aussi balle au pied puisqu’il évolue toujours au poste d’avant-centre. Avec une certaine réussite vu le surnom que lui ont donné ses partenaires : la pépite !

Famille : son papa est maire de son village et croque-mort