Tour de France "On verra qui sera le plus fort après le Tourmalet": Geraint Thomas a loupé son propre rendez-vous Nicolas Christiaens

En mars dernier, le Gallois s'apprêtait à affronter Chris Froome en interne, sur les routes du Tour. Il lui avait même fixé rendez-vous... à ce samedi.



La préparation de Geraint Thomas pour le Tour de France n'a pas été optimale. Une sérieuse prise de poids pendant l'hiver, des premières courses difficiles (notamment à Tirreno-Adriatico, où il fut malade) et une chute lors du Tour de Suisse, sa répétition générale avant le Tour. On pouvait donc s'attendre à voir le vainqueur sortant monter en puissance sur les routes de la Grande Boucle. Mais au soir de la 14e étape, il n'est plus le favori à sa propre succession et la course est plus ouverte que jamais.



(...)