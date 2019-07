Tour de France Moins prestigieux mais plus beau que le Ventoux : un show signé Thomas De Gendt Nicolas Christiaens

Thomas De Gendt n'en est pas à son coup d'essai, en terme de victoire prestigieuse au terme d'une longue échappée. Mais celle de ce 13 juillet est peut-être le plus grand exploit de sa carrière. Explications.



Ce samedi, Thomas De Gendt a enchaîné les tours de force pour remporter en solitaire, avec six petites secondes d'avance sur ses plus proches poursuivants, une victoire que personne ne lui a laissée. Il a battu ses compagnons d'échappée mais aussi un peloton tout entier, un duo Alaphilippe-Pinot explosif. De Gendt a même vaincu la bêtise des Education First et des Astana. Deux ans et 364 jours après un succès au sommet du Ventoux, qui avait été éclipsé par le jogging de Froome dans le Mont chauve.



