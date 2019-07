"Les rares fois où je viens à Bruxelles, j’essaye de voir Eddy (NdlR : Merckx). La dernière fois, c’était avec Salvatore Adamo", se souvient Michel Drucker, qui fait partie des amis proches de l’ex-coureur cycliste belge. Ce samedi, jour du départ du Tour de France à Bruxelles, l’animateur français ne sera pas dans la capitale pour applaudir l’hommage fait à Eddy Merckx, à l’occasion des cinquante ans de sa première victoire au Tour de France. "Je ne serai malheureusement pas en Belgique mais je suivrai l’événement avec attention devant mon poste de télévision."

Pour le présentateur de Vivement Dimanche, amateur de vélo, Eddy Merckx fait partie de ses plus belles rencontres. "Il m’a donné envie de faire du vélo et de savoir ce que c’était que cette souffrance. Eddy, c’est une école de modestie. C’est un homme qui parle peu, assez solitaire mais très gentil et surtout, humble. Il est adoré de tous. Redouté par ses coéquipiers mais adoré de ceux qui ont roulé pour lui parce que c’est un leader incroyable. Il avait toujours quelque chose de plus que les autres. Ce qui m’a toujours frappé chez lui, c’est sa hargne. Pour lui, il n’y avait pas de petite course. Quand il montait sur un vélo, c’était pour gagner ."

(...)