Bruno Delbecq, soigneur chez Wanty-Gobert, nous décrit ses journées sur le Tour de France.

Sur une course, ils sont partout, ou presque. À l’hôtel, les soigneurs sont souvent les premiers levés. Et les derniers couchés. Et du matin au soir, ils n’arrêtent pas. Constamment aux petits soins des coureurs. "C’est simple, nous sommes les nounous de nos coureurs", résume Bruno Delbecq, un des soigneurs de l’équipe Wanty-Gobert. Mais c’est quoi, le boulot d’un soigneur ? Ce sympathique Hennuyer, qui gravite dans le vélo depuis de très longues saisons, nous en fait le descriptif.





(...)