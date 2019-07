À moins que les écarts n’aient pris d’ici là des proportions vraiment considérables, personne ne sera assuré de remporter le Tour au pied de la dernière ascension vers Val Thorens, samedi. "Même un mec qui aurait 1 minute 30 d’avance n’aura pas gagné, il n’aurait aucune garantie de conserver son maillot car personne ne sera à l’abri d’une défaillance", dit Thierry Gouvenou, l’homme qui a dessiné le parcours des trois dernières étapes.

Un triptyque dont on risque de se souvenir ! Plus d’un siècle après Octave Lapize, qui, escaladant le Tourmalet, avait invectivé les organisateurs en leur criant : "Vous êtes des asssassins" au premier passage du géant pyrénéen en 1910, le bras droit de Christian Prudhomme pourrait bien être voué aux gémonies ces prochains jours. Tant le parcours à venir semble démentiel, et plus encore avec la chaleur. "On avait annoncé ce Tour comme exceptionnellement montagneux, on a voulu marquer cette édition en la réservant aux purs grimpeurs", confirme Gouvenou. "Quand on sait qu’Alaphilippe est en jaune, mais qu’il risque de souffrir dans les longs cols à haute altitude, cela veut dire qu’on ne fait pas un Tour pour tel ou tel coureur. On dessine le Tour pour le Tour."

Le triptyque final présente un dénivelé exceptionnel, par son enchaînement et sa position en toute fin de Tour. "On n’a jamais fait ça", confirme Gouvenou. "Il y a encore énormément de dénivelé, 13 000-14 000 mètres sur trois étapes, c’est très dur, mais (il sourit) celui qui va gagner le Tour ne va pas trouver cela trop dur."

Car voilà ce qui attend les coureurs dans les prochains jours.

Ce jeudi, entre Embrun et Valloire