L'humeur du Tour par Eric de Falleur

On pourrait évidemment conclure qu’il ne s’est rien passé entre Toulouse et Bagnères-de-Bigorre et que les favoris se sont offert une journée de repos supplémentaire pour la première incursion dans les Pyrénées. Ce serait faire injure à ceux qui, après un début de course déjà mené à toute allure, se lancèrent dans une offensive dont Simon Yates se montra le plus costaud. Ce serait oublier aussi que (...)