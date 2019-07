Tour de France Les huit secondes entre LeMond et Fignon, c'était il y a 30 ans: pourquoi ce Tour 2019 peut faire mieux Nicolas Christiaens

Il y a trente ans jour pour jour, Greg LeMond remportait le Tour de France pour huit secondes face à Laurent Fignon. Un anniversaire d'autant plus marquant que l'édition 2019 de la Grande Boucle postule pour le record le plus connu de la petite reine.



Bien sûr, c'est très loin d'être gagné d'avance. Pour obtenir un écart plus faible que huit secondes entre le maillot jaune et son dauphin, dimanche soir, il faudrait un énorme concours de circonstances et surtout une bonne dose de "chance" (ou pas, pour celui qui sera le cocu de l'histoire). Mais pour la première fois en dix éditions (et les 39 secondes entre Contador et Schleck en 2010, bien que l'Espagnol ait été déclassé depuis), la promesse d'un classement général plus serré que jamais se fait entendre aux oreilles des plus optimistes.



