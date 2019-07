Le parking C à Bruxelles, situé à un jet de pierre du Stade Roi Baudouin, s’est transformé en une véritable fourmilière ce samedi vers 7h30 du matin. C’est là-bas que se préparaient les 160 véhicules qui composent la caravane du Tour de France cette année. Au milieu des engins, plus impressionnants les uns que les autres, se trouvaient 4 voitures de la gendarmerie française quasiment prêtes à arpenter les premiers kilomètres de la Grande Boucle. La DH a pu accompagner Stéphane, Siméon et Élodie dans l’un des véhicules. "On a un petit briefing puis on va se mettre en route. Nous sommes en deuxième position dans la caravane", explique Élodie, maréchal des Logis Chef à la gendarmerie française.

(...)