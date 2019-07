S’il fallait encore se convaincre du profond respect que continuent de nourrir les plus grandes stars du peloton actuel pour Eddy Merckx, il suffisait de fixer le regard de Geraint Thomas en octobre dernier. Au pied de la scène du Palais des Congrès de Paris, où venait d’être révélé le tracé du Tour 2019, le vainqueur de la dernière Grande Boucle avait les yeux d’un enfant devant saint Nicolas au moment de serrer la main du quintuple vainqueur de l’épreuve.

"Eddy Merckx, c’est ni plus ni moins que la légende absolue, commente le Gallois. Je crois qu’il doit avoir gagné au moins une fois chacune des courses que j’ai disputées depuis le début de ma carrière dans le peloton pro en 2007 (rires)… J’ai eu le grand privilège de le rencontrer en plusieurs occasions, et la simplicité, comme l’humilité, qu’il a su conserver en dépit de son statut est tout bonnement exceptionnelle. C’est quelqu’un que j’apprécie vraiment beaucoup et pour qui j’ai beaucoup de respect."

(...)