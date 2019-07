Sur l’écran géant que déplie chaque matin Marc Sergeant dans le bus de l’équipe Lotto-Soudal pour le traditionnel briefing matinal figurent le nom de chacun des coureurs ainsi que le rôle qui lui est assigné pour la journée par le staff.

En remontant à bord du même véhicule jeudi soir, le maillot à pois toujours solidement accroché sur ses épaules après avoir intégré la bonne échappée et cueilli onze nouveaux points au classement de la montagne sur la première étape pyrénéenne de ce Tour, Tim Wellens aura pu souffler "mission accomplie" à son manager sportif.

"Tout le monde savait que l’échappée avait de très grandes chances d’aller au bout et la bataille a donc été extrêmement intense avant qu’elle se dessine, commentait le Limbourgeois. Cela a pris près de 40 bornes. J’ai dû m’employer à plusieurs reprises pour m’assurer de ne pas louper le bon coup et j’y ai donc laissé pas mal de forces. Je me suis fait violence pour aller basculer en tête des deux premières difficultés officiellement répertoriées, mais je n’avais ensuite plus véritablement l’énergie pour accompagner les meilleurs grimpeurs de ce groupe et je me suis donc relevé (NdlR : 95e sur la ligne à 15:30 de Yates) afin d’épargner mes forces dans la perspective des prochaines échéances."

La prochaine échéance importante, ce sera pour samedi et l’arrivée en haut du mythique Tourmalet.

"Oui, en effet, poursuivait Wellens, le chrono de ce vendredi s’apparentera à (...)