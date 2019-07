Après s’être classé 23e et 21e des deux derniers Tours de France, terminant notamment troisième d’une étape en 2017, Guillaume Martin, le leader français de Wanty-Gobert, va traquer la victoire d’étape sur cette édition 2019. Âgé de 26 ans, il a été dans le coup en ce début de Tour, avec quatre tops 20.

Guillaume, dans quel état d’esprit abordez-vous le Tour de France ? Pour un classement général ou pour une victoire d’étape ?

"Je pense que je vais prendre plus de risques que l’an passé. Il y a un an, j’entrais encore en ligne de compte pour le maillot blanc de meilleur jeune. Ce qui n’est plus le cas désormais. Je me sens un peu plus libéré par rapport à cela. Je pars donc avec l’idée de tenter la victoire d’étape, qui est aussi le but de l’équipe. Mais je ne vais bien évidemment pas faire exprès de perdre du temps pour avoir plus de libertés dans les échappées ! Cela ne fait pas partie de ma mentalité. Mais pour viser cette victoire d’étape, il va falloir attaquer. Et prendre des risques."

Vous vous sentez prêt ?