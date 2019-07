Tour de France Les 10 éléments qui ont fait de ce Tour 2019 un grand cru (VIDEOS) Nicolas Christiaens

Le Tour 2019 était-il le plus beau du 21e Siècle ? Certains l'affirment, d'autres le placent derrière l'édition 2003, voire celles de 2010 et 2011.



S'il est difficile de comparer des éditions, une chose est certaine: les cent ans du maillot jaune ont été bien fêtés au cours d'une Grande Boucle qui a déchaîné les passions et décuplé les émotions. Revenons sur les dix éléments qui ont fait basculer ce Tour 2019 dans l'histoire. Vidéos à l'appui.



(...)