Posée au milieu du salon de sa maison de Lontzen, la valise de Kevin Van Melsen traduit l’imminence d’une longue transhumance. À l’heure où les premiers juillettistes se sont déjà appliqués à ne pas faire exploser la tirette d’un bagage toujours trop petit, le Liégeois de chez Wanty-Groupe Gobert prépare avec minutie ses effets pour une aventure plus extrême : son premier Tour de France. "Je suis pourtant confronté aux mêmes types de dilemme, sourit cet équipier modèle. Pour des raisons logistiques, chaque coureur est autorisé à emporter une valise grand format ainsi qu’un trolley aux dimensions cabine. Après y avoir glissé trois cuissards, deux maillots pour les conditions climatiques intermédiaires, deux pour le temps plus chaud et un plus épais, un gilet, des genouillères, des jambières, trois paires de chaussettes course, des manchettes, trois paires de gants, des chaussures de réserve (NdlR : lire ci-dessous), un casque, trois chemisettes et mon training, il ne me reste plus énormément de place. Heureusement que l’équipe possède une machine à laver dans un de nos camions et que je ne suis pas obligé d’emporter vingt-et-un cuissards avec moi par exemple (rires)…"