Ce lundi midi, lorsque le peloton s’élancera de la Grand-Place de Binche avec les coureurs de la formation Wanty-Groupe Gobert positionnés dans les tous premiers rangs, une émotion particulière envahira forcément Jean-François Bourlart et Benoît Soenen. "Si on nous avait dit il y a cinq ans qu’une étape du Tour de France s’élancerait de la cité du Gille avec une équipe aux couleurs de notre entreprise présente au départ, on aurait sans doute cru à un poisson d’avril… ou à une blague de fin de soirée carnavalesque", lance l’administrateur de la société du construction binchoise à son ami manger général de l’équipe cycliste. À l’aube de cette échéance symbolique, nous avons réunis les deux hommes pour une interview croisée.

Jean-François, Benoît, que représente pour vous ce départ d’étape à Binche ?

Benoît Soenen : "Un rêve de gosse ! Le cyclisme a toujours constitué pour moi une authentique passion. Alors, voir les couleurs de la société Wanty présentes dans le peloton de la plus grande course du monde sur la place d’une ville où nous sommes le principal employeur privé, cela constitue évidemment une émotion très forte."

(...)