Même si Brioude est la ville natale de Romain Bardet, les entrailles de la zone protocolaire avaient les allures d’une fête de famille chez les Alaphilippe dimanche. Maillot jaune sur les épaules, Julian enchaînait les embrassades entre son cousin et entraîneur Franck et son papa Jo dans les bras duquel il est tombé, visiblement ému par les retrouvailles.

"Le métier de coureur cycliste exige de nombreux sacrifices, soufflait le coureur de chez Deceuninck-Quick Step. Entre les courses et les stages préparatoires à ce Tour de France sur lequel je voulais me donner toutes les chances de briller, je n’ai fait aucune concession. Cela faisait donc longtemps que je n’étais plus repassé par la maison et que je n’avais vu mon père…"