La vague de chaleur qui sévit depuis mardi sur le Tour de France a contraint les équipes à s’adapter et trouver des parades.

A sa descente du bus mercredi midi au pied des arènes de Nîmes, Maxime Monfort s’amuse de la touffeur qui enveloppe le Gard. A la planche durant une bonne partie de la journée pour contrôler l’échappée et favoriser les dessein de son sprinter Caleb Ewan, le Wallon a pris le vent durant des dizaines de kilomètres en tête de peloton. Un ventilateur XXL. Mais au sein de la formation Lotto-Soudal, on avait déployé d’autres moyens, plus conventionnels ceux-là, et activé le plan canicule pour permettre aux coureurs de lutter contre cette vague de chaleur.(...)