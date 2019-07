Pour lui qui aime les chiffres ronds, cette édition 2019 est symbolique à plus d’un titre. Certes, il y a les 100 ans du maillot jaune, évidemment, on célèbre les 50 ans de la première victoire d’Eddy dans le Tour mais c’est aussi la 25e grande boucle que va commenter Rodrigo Beenkens. Et cette année encore - les étapes sont diffusées dans leur intégralité - Cyril Saugrain et lui ont du pain sur la planche puisque ce sont pas moins de 100 heures de direct qu’il faudra assumer. Comment se prépare-t-on à un tel marathon ? On a posé la question au principal intéressé. "Chacun a sa manière de fonctionner et moi, à bientôt 56 ans, il n’y a pas de raison que je fonctionne autrement que comme je l’ai toujours fait dans le passé. Ici, évidemment, ça n’est pas quelque chose qu’on prépare la veille, l’avant-veille ni même la semaine d’avant. Je dirais que le dernier mois, c’est plutôt peaufiner, aller chercher le petit détail. Moi j’essaye de ne pas être répétitif. Je pars du principe qu’une bonne partie des gens qui vont m’écouter l’a déjà fait l’année précédente et donc j’essaie de me réinventer, d’arriver avec de nouvelles histoires. La spécificité de ce sport à couvrir en télévision, c’est que ça permet de parler de beaucoup de choses. Quand j’ai commencé, il y a trente ans, je me suis dit que je n’allais parler que de braquets, de coureurs…"

Et ce n’est, évidemment, pas que ça !

"Non ! Il faut savoir que sur les 106 ou 107 heures de direct, la captation de France Télévision propose 40 % d’images de paysages. En football, ce serait impensable !"

(...)