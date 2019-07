Chaque jour sur le Tour, la DH donne la parole aux femmes des coureurs et vous propose le coup d’œil féminin. Aujourd'hui, place à Madame Monfort.

Ce Grand Départ est une sensation assez étrange pour moi puisque cela fait longtemps que Maxime n’avait pas pris le départ du Tour.

Et c’est là qu’on se rend compte que la Grande Boucle, c’est très différent des autres grands Tours. Le fait que ce soit Bruxelles rend l’événement encore plus spécial. Voir l’attrait des gens pour Maxime, voir qu’il est toujours à sa place et qu’il est toujours bien reconnu m’a rendu heureuse. En plus il y avait un monde incroyable, sous le soleil, c’était unique.

(...)