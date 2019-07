Elisa Madiot, pôle communication Groupama-FDJ

"J’en suis à mon onzième Tour de France et à mon dix-huitième Grand Tour, si j’ajoute la Vuelta et le Giro. J’ai beaucoup aimé le Grand Départ en Belgique. Je ne connaissais pas bien Bruxelles, et j’ai pu voir que c’est une très belle ville ! La présentation des équipes, sur la Grand-Place, était superbe, avec beaucoup de public. Nous avons aussi constaté lors de ce Grand Départ en Belgique que (...)