1. Il n’y a pas eu d’attaque sur cette première étape dans les Pyrénées.

C’était un peu prévisible, avec le contre-la-montre au programme ce vendredi. Car ce chrono sera très important. Les favoris ont préféré économiser leur énergie pour ce rendez-vous. Ce qui n’est pas vraiment une surprise. Et ce qui a fait le jeu de l’équipe INEOS. Pour elle, tout se passe bien, elle est tranquille. Elle contrôle avant de décider de faire la course. Le chrono sera important aussi pour elle, ce vendredi, au niveau de la hiérarchie entre Geraint Thomas et Egan Bernal. Mais comme je l’ai déjà dit, Thomas reste mon favori. Je pense que Bernal va se mettre à son service cette année.

2. Simon Yates a parfaitement géré l’arrivée.