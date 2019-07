Julian Alaphilippe visait l’étape et décroche aussi le maillot jaune.

Une fois encore, Julian Alaphilippe nous a démontré pourquoi il occupe la première place du classement mondial depuis le printemps dernier.

Le Français a réussi ce qu’en cyclisme on nomme communément un ‘joli numéro’. Son tempérament de chien fou l’a conduit à se lancer dans une offensive dont il a fini par tirer double profit. “Je savais depuis longtemps et encore plus après l’avoir reconnue, il y a quelques jours avec mes équipiers, que cette étape me convenait vraiment”, avouait le nouveau maillot jaune. “Mais si je suis parti dans la côte de Mutigny, après avoir demandé à Dries (Devenyns) de mener à fond, c’est parce que (...)