Le réalisateur en chef du Tour de France pour France Télévisions nous raconte comment on prépare, filme et met en images le 3e événement le plus médiatisé de la planète.

Depuis 23 ans, Jean-Maurice Ooghe, réalisateur du Tour de France pour France Télévisions, coordonne les équipes chargées de la retransmission du troisième événement planétaire après les Jeux Olympiques et la Coupe du monde de football. Un travail d’orfèvre qui demande une préparation hors norme. Entretien.

Comment se déroule le repérage des étapes ?

"La préparation du Tour de France démarre en janvier. Chacune des 21 étapes demande au moins deux jours de préparation. J’arrive avec mon assistant et la directrice de production et nous repérons le parcours en voiture, tout en prêtant attention aux lieux intéressants situés dans un rayon de maximum 20 kilomètres. Mon assistant conduit et je suis assis à côté de lui, muni d’un dictaphone, d’une cartographie et d’un appareil photo. Je décris les monuments, rivières, châteaux, églises, sites naturels dans mon dictaphone. Cette étape permet d’élaborer un road book qui sera envoyé aux trois hélicoptères, deux qui sont munis de caméras grand angle et un qui sert de relais technique. Il faut aussi demander des autorisations pour pouvoir survoler certains lieux. Enfin, nous devons identifier trois lieux par étape pour y implanter une station-service permettant aux hélicoptères de faire le plein de carburant."

(...)