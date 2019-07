En s’imposant sur cette 17e étape, Nairo Quintana sauve le Tour de France de l’équipe Movistar. Le Colombien a retrouvé ses jambes de grimpeurs dans le Col du Galibier en laissant sur place ses compagnons d’échappée sur des pentes à plus de 2000 mètres d’altitude. Et ce succès s’accompagne d’un sérieux gain de temps de plus de cinq minutes au classement général sur les autres favoris. Et si sa propre équipe Movistar n’avait roulé derrière lui dans le Col d’Izoard, il est fort à parier qu’il aurait pu revenir encore plus près du maillot jaune Julian Alaphilippe.



