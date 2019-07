Même absent du Tour, Philippe Gilbert y tient malgré tout (un peu) la vedette. D’abord, sur le bord de la route, où de nombreux spectateurs ont pris fait et cause pour le Wallon avec des panneaux qui ont fleuri çà et là ou des coups de sifflets et huées à l’encontre de coureurs de Deceuninck-Quick Step notamment lors de la présentation sur la Grand-Place ou au départ des deux premières étapes.

Le Liégeois ne roulera plus l’an prochain pour la formation de Patrick Lefevere, dans laquelle il est arrivé en 2017. L’ancien champion du monde y a connu une renaissance (ces dernières saisons chez BMC avaient été plus ternes) avec de formidables succès au Tour des Flandres, à l’Amstel ou, bien sûr, à Paris-Roubaix au printemps dernier.

(...)