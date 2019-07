Manager de la formation italienne Androni, Gianni Savio est l’homme qui a amené Egan Bernal en Europe et fait passer la pépite colombienne chez les pros. Récit de la découverte d’un trésor par cet infatigable chercheur d’or

La découverte

“Quand on m’a présenté Egan, j’ai répondu que je ne cherchais pas à engager un enfant…”

À 71 ans, Gianni Savio est incontestablement l’un des personnages les plus truculents du cyclisme italien. Toujours tiré à quatre épingles, même par plus de trente degrés à l’ombre, l’homme à la moustache et au brushing toujours impeccables est aussi l’un des spécialistes du marché sud-américain.

(...)