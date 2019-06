Tour de France100% Web Fuglsang et Bernal à la hausse, Bardet et Quintana inquiètent: le baromètre des favoris et outsiders du Tour Nicolas Christiaens

Le Tour de Suisse et la Route d'Occitanie se sont achevés ce dimanche, une semaine après le Dauphiné Libéré. Les traditionnelles épreuves de préparation au Tour de France sont derrière le peloton et ceux qui veulent briller sur la Grande Boucle n'ont plus que leurs entraînements et championnats nationaux pour parfaire leur condition. C'est donc le moment de faire le point.



Les dernières courses ont permis d'en savoir plus sur l'état de forme des uns et des autres. Voici notre baromètre.



A la hausse Egan Bernal (Team Ineos)



Une chute de Geraint Thomas et une victoire finale du Colombien au Tour de Suisse ont suffi à inverser leurs positions chez les bookmakers: Egan Bernal est désormais le favori théorique du Tour de France, devant son équipier/leader gallois.



(...)