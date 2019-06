Un rapide coup d’œil au classement final des vingt dernières éditions du Tour de Suisse permet de souligner encore plus la performance de Tiesj Benoot, qui s’est classé quatrième, dimanche, de l’épreuve helvète. Échouant à huit petites secondes de la troisième place et du podium. Les Belges n’y ont pas souvent brillé ces dernières décennies. Il faut remonter à 2007 pour trouver trace d’un de nos compatriotes sur le podium, avec Stijn Devolder, qui s’était classé troisième. Tandis que Maxime Monfort s’y était classé deux fois dixième, en 2009 et en 2011.

Avec cette solide prestation, le Gantois va pouvoir enchaîner le championnat de Belgique, chez lui, à Gand, et le Tour de France avec le plein de confiance ! "Je me suis étonné", a commenté le coureur de Lotto-Soudal. "Je ne m’attendais pas à (...)