Si quelqu’un avait annoncé que l’étape de ce vendredi verrait Thibaut Pinot quitter la course et qu’elle s’arrêterait prématurément au sommet du Col de l’Iseran, nous l’aurions tous pris pour un fou. Mais oui, cette 19e étape du Tour de France 2019 entre Saint-Jean-de-Maurienne et Tignes restera à jamais gravée dans la légende du Tour de France.



(...)