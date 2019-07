Une victoire sur la Grande Boucle était promise depuis bien longtemps aux coureurs de ce pays Sud-Américain.

À moins d’une catastrophe lors de la dernière étape de ce Tour de France, ce que personne ne souhaite évidemment, Egan Bernal devrait franchir, sur le coup de 21h20, la ligne d’arrivée située sur les Champs Élysées en vainqueur du Tour de France. Il s’agit d’une victoire historique à plus d’un titre. Tout d’abord, Bernal deviendrait à 22 ans 6 mois et 15 jours le troisième coureur le plus jeune de l’histoire à remporter la Grande Boucle derrière Henri Cornet en 1904 (à 19 ans, 11 mois et 20 jours) et François Faber en 1909 (à 22 ans 6 mois et 6 jours). Un autre temps qui atteste d’une performance anachronique du coureur de l’équipe INEOS.(...)