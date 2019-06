Fin octobre dernier, sur la scène du Palais des Congrès de Paris, qu’ils partageaient entre anciens quintuples vainqueurs du Tour de France avec Miguel Indurain lors de la présentation du tracé de la Grande Boucle 2019, leur complicité est apparue comme une évidence. Un temps gêné d’être le personnage central d’un événement tenu devant plusieurs milliers de spectateurs, Eddy Merckx s’est immédiatement détendu lorsque Bernard Hinault le rejoignit sur l’estrade. Quelques mots du Français glissés à l’oreille du Bruxellois suffirent alors pour illuminer son visage d’un sourire franc. "Avec Eddy, la bonne humeur est toujours au rendez-vous" , souffle le Breton dans un clin d’œil.

Bernard Hinault, vous aviez 14 ans lorsque Eddy Merckx a remporté son premier Tour de France, en 1969. Qu’évoquait alors pour vous le champion belge ?

"Même si je pratiquais déjà le vélo, je n’étais pas encore véritablement coureur puisque je n’avais pas de licence à cette époque et ne participais pas encore à des compétitions. Eddy était cependant déjà mon idole, l’un de mes deux modèles avec Jacques Anquetil. Il m’a donné envie de faire comme lui. J’ai essayé, mais je n’ai accompli qu’une partie du chemin puisque je n’ai pas gagné autant (rires) ... Quand on regarde le palmarès d’Eddy, on ne peut que rêver quand on est jeune."

Comment suiviez-vous ses exploits lorsque vous étiez adolescent ?